Цей наратив росіяни поширюють вже кілька років поспіль. Особливо часто ця теза звучала під час підготовки законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

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Медичний канабіс в Україні

У лютому 2024 року в Україні легалізували використання препаратів на основі медичного канабісу. Закон регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування. При цьому у законі йдеться лише про медичний канабіс, вживання рекреаційного канабісу, як і раніше, заборонене.

Основним психотропним компонентом канабісу є тетрагідроканабінол (ТГК). На відміну від рекреаційного, у медичному канабісі рівень ТГК низький. А основний лікувальний компонент медичного канабісу – канабідіол – не має вираженої психоактивної дії.

Натомість цей компонент є ефективним для лікування та полегшення симптомів багатьох захворювань. Зокрема ліки на основі медичного канабісу необхідні для людей із посттравматичним стресовим розладом, нервовими розладами, онкохворим.

Як повідомляв голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, майже два мільйони українців потребують ліків на основі медичного канабісу, а за оцінками пацієнтських організацій, це приблизно шість мільйонів людей.

Вилучення канабісу переліку особливо небезпечних речовин

16 травня 2024 року Кабмін України вилучив з переліку особливо небезпечних речовин канабіс, смолу, екстракти й настоянки з нього. Натомість їх перемістили до списку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких обмежено. Ця норма дозволить закону запрацювати, але не змінить механізми контролю за легалізацією, прописані у законі.

Зокрема він передбачає, що кожна рослина конопель, кожна партія продуктів їхнього перероблення та кожна одиниця фасованої продукції, серед яких лікарські засоби, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором. Дані про їхній обіг виробники вноситимуть до електронної інформаційної системи обліку.

Також документ дозволяє культивувати рослини роду коноплі для промислових цілей лише з сертифікованого насіння, а концентрація ТГК у ньому не має перевищувати 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації ТГК для промислових цілей підвищать до 0,3%. У рослинах, вирощених для медичних цілей, це показник не має перевищувати 0,3%. Ця концентрація ТГК є досить низькою, зважаючи на те, що в олії коноплі міститься 3% ТГК, а у свіжих чи висушених рослинах до 30%.

Концентрацію психотропної речовини перевірятимуть лише у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінюсту, Держлікслужби). Наразі в Україні немає сировини, з якої могли б виготовити препарати, тому спершу сировину будуть імпортувати, це зможуть зробити виробники, які отримають ліцензію.

Для чого легалізували медичний канабіс

До того ж легалізація препаратів на основі медичного канабісу послабить вплив чорного ринку. Адже, як пояснювала співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк, пацієнти, яким не допомагають знеболювальні, були змушені звертатись до контрабандистів, які нелегально привозять медканабіс в Україну.

За словами правозахисника Дмитра Шерембея, зловмисники наживалися на таких пацієнтах. Натомість нині пацієнти зможуть законно придбати необхідні препарати, отримавши електронний рецепт у свого сімейного лікаря.

Джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Закон про легалізацію медичного канабісу

Окрім цього, Україна є не першою країною, де легалізований медичний канабіс. Використання препаратів на основі медканабісу дозволене у 38 штатах у США, Німеччині, Ізраїлі, Канаді, Уругваї, Хорватії, Фінляндії, Франції тощо.

Якби легалізація медичного канабісу призводила до проблем та поширення наркоторгівлі, у цих країнах скасували б наданий дозвіл, а інші країни не легалізовували б медичний канабіс. Однак протягом останніх років все більше урядів ухвалюють відповідний закон. Також за розширення доступу пацієнтів до медичного канабісу виступає ВООЗ.