Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук сьогодні, 24 травня.

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Що зміниться

Зміни виключають канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку "Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено", а ТГК (тетрагідроканабінол) – зі списку "Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено".

Тепер вони є у списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для застосування в медичній практиці.

Зауважте! Ухвалені сьогодні зміни набируть чинності 16 серпня 2024 року.

Що важливо

Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей за умови, що у висушеній соломі концентрація ТГК не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст ТГК буде підвищений до 0,3%.

У МОЗ наголошують, що канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканабінол та його ізомери мають психоактивний ефект.

Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині,

– наголошують у відомстві.

До слова, Верховна Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні 21 грудня 2024 року.