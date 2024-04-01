При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. Також німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.
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Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на приватному городі до трьох кущів конопель. Та попередньо для цього треба буде об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади – і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.
Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе – максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.
Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.
Які покарання зберігаються
Попри набуття чинності закону зберігаються і покарання за зловживання. Тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду, загрожує ув'язнення строком до 3 років або грошові штрафи.
В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, передбачено ув'язнення на 5 років.
Як пояснюють рішення
В уряді Німеччини заявили, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.