При этом совершеннолетним будет разрешено иметь с собой 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также немцы смогут хранить до 50 граммов дома.

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Кроме того, в Германии будет разрешено выращивать для личных целей на частном огороде до трех кустов конопли. Но предварительно для этого надо будет объединиться с другими садоводами и получить разрешение местных властей – и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика.

Клубы будут организованы по принципу общества или кооператива, не ориентированных на получение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя – максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.

К тому же в Германии разрешили курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детских садов, игровых площадок, молодежных и спортивных учреждений.

Также запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.

Какие наказания сохраняются

Несмотря на вступление в силу закона сохраняются и наказания за злоупотребление. Тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду, грозит заключение сроком до 3 лет или денежные штрафы.

В особо тяжких случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, предусмотрено заключение на 5 лет.

Как объясняют решение

В правительстве Германии заявили, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.