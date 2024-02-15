Теперь закон вступит в силу через полгода после его обнародования. То есть в середине июля 2024 года.
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Медицинский каннабис легализовали в Украине
На сайте Верховной Рады в карточке законопроекта "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" указано, что этот документ был возвращен с подписью президента. Свою подпись Владимир Зеленский поставил еще 13 февраля 2024 года.
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса / Скриншот 24 Канала
Стоит подчеркнуть, что этот документ упрощает медицинское использование лекарств на основе каннабиса и поручает Кабинету Министров Украины расширить перечень таких лекарств.
Однако законопроект предусматривает, что:
- распространение каннабиса для рекреационного потребления и дальше будет считаться преступлением и расследоваться полицией в соответствии с законодательством;
- производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах;
- выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции;
- каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту;
- препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.
Верховная Рада приняла закон о легализации медканабиса
- Верховная Рада Украины 21 декабря во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Это позволит использовать лекарства на основе конопли, их производство и научные исследования.
- За поддержку этой инициативы проголосовали 248 народных избранников. В то же время ни один нардеп из фракций "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" не поддержал этот законопроект.
- Стоит отметить, что дальнейшее движение закона блокировали депутаты от партии "Батькивщина", которые подали проект постановления об отмене решения Верховной Рады. Однако в конце концов постановление "Батькивщины" – провалилось.