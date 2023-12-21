За поддержку этой инициативы проголосовали 248 избранников. Закон вступит в силу через полгода после опубликования. Это будет примерно второе полугодие 2024 года.
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Нардеп также обнародовал фото результатов голосования по фракциям. На нем видно, что "Слуга Народа" дала 178 голосов, "Голос" – 19, "Платформа за жизнь и мир" – 10, "Восстановление Украины" – 12, "За Будущее" – 7, "Доверие" – 12. Никто из фракций "Европейской солидарности" и "Батькивщина" не поддержал этот законопроект.
Что предусматривает закон о легализации медицинского каннабиса
Законопроект разрешает использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Свободного обращения закон не предусматривает. Распространение марихуаны для личного потребления будет и дальше считаться преступлением и наказываться в соответствии с законодательством.
Производство лекарств на основе каннабиса будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только предприятия, которые получат лицензию и сертификат под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальный номер, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.
Препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с лекарствами, содержащими наркотические вещества.
Какие заболевания лечит медицинский каннабис
Исследования показывают, что медицинская марихуана может быть полезна при следующих заболеваниях:
- болезнь Альцгеймера;
- боковой амиотрофический склероз (БАС);
- ВИЧ/СПИД;
- рак;
- болезнь Крона;
- эпилепсия и судороги;
- глаукома;
- рассеянный склероз и мышечные спазмы;
- сильная и хроническая боль;
- сильная тошнота;
- мигрень;
- депрессия;
- ПТСР.
Отчасти привлекательность марихуаны заключается в том, что она явно безопаснее опиатов (невозможна передозировка и риск привыкания ниже), а также может заменить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), если пациенты не могут принимать их из-за проблем с почками, язвами или гастроэзофагеальной болезнью.