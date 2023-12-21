За поддержку этой инициативы проголосовали 248 избранников. Закон вступит в силу через полгода после опубликования. Это будет примерно второе полугодие 2024 года.

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Нардеп также обнародовал фото результатов голосования по фракциям. На нем видно, что "Слуга Народа" дала 178 голосов, "Голос" – 19, "Платформа за жизнь и мир" – 10, "Восстановление Украины" – 12, "За Будущее" – 7, "Доверие" – 12. Никто из фракций "Европейской солидарности" и "Батькивщина" не поддержал этот законопроект.

Что предусматривает закон о легализации медицинского каннабиса

Законопроект разрешает использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Свободного обращения закон не предусматривает. Распространение марихуаны для личного потребления будет и дальше считаться преступлением и наказываться в соответствии с законодательством.

Производство лекарств на основе каннабиса будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только предприятия, которые получат лицензию и сертификат под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальный номер, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с лекарствами, содержащими наркотические вещества.

Какие заболевания лечит медицинский каннабис

Исследования показывают, что медицинская марихуана может быть полезна при следующих заболеваниях:

болезнь Альцгеймера;

боковой амиотрофический склероз (БАС);

ВИЧ/СПИД;

рак;

болезнь Крона;

эпилепсия и судороги;

глаукома;

рассеянный склероз и мышечные спазмы;

сильная и хроническая боль;

сильная тошнота;

мигрень;

депрессия;

ПТСР.

Отчасти привлекательность марихуаны заключается в том, что она явно безопаснее опиатов (невозможна передозировка и риск привыкания ниже), а также может заменить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), если пациенты не могут принимать их из-за проблем с почками, язвами или гастроэзофагеальной болезнью.