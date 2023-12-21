За підтримку цієї ініціативи проголосували 248 народних обранців. Закон набуде чинності через пів року після опублікування. Це буде приблизно друге півріччя 2024 року.

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Нардеп також опублікував фото результатів голосування по фракціях. На ньому видно, що "Слуга Народу" дала 178 голосів, "Голос" – 19, "Платформа за життя та мир" – 10, "Відновлення України" – 12, "За Майбутнє" – 7, "Довіра" – 12. Ніхто із фракцій "Європейської Солідарності" і "Батьківщина" не підтримав цей законопроєкт.

Що передбачає закон про легалізацію медичного канабісу

Законопроєкт дозволяє використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Вільного обігу закон не передбачає. Розповсюдження марихуани для особистого споживання буде й далі вважатися злочином і каратиметься відповідно до законодавства.

Виробництво ліків на основі канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише підприємства, які отримають ліцензію та сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальний номер, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з ліками, які містять наркотичні речовини.

Які захворювання лікує медичний канабіс

Дослідження показують, що медична марихуана може бути корисною при таких захворюваннях:

хвороба Альцгеймера;

бічний аміотрофічний склероз (БАС);

ВІЛ/СНІД;

рак;

хвороба Крона;

епілепсія та судоми;

глаукома;

розсіяний склероз та м'язові спазми;

сильний та хронічний біль;

сильна нудота;

мігрень;

депресія;

ПТСР.

Почасти привабливість марихуани полягає в тому, що вона явно безпечніша за опіати (неможливе передозування і ризик звикання нижчий), а також може замінити нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), якщо пацієнти не можуть приймати їх через проблеми з нирками, виразками або гастроезофагеальною хворобою.