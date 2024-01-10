В ряде штатов США законодательно разрешена продажа и использование марихуаны как в медицинских, так и в рекреативных целях. Многие исследования посвящены влиянию каннабиса на человеческий организм, однако влияние на ощущение во время физической активности изучалось недостаточно.

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Новое исследование каннабиса

Первые лабораторные исследования в этом направлении провели специалисты в области психологии и нейронаук Университета Колорадо в Боулдере (США), где в 2014 году было полностью легализовано выращивание, продажа и потребление марихуаны.

В исследовании приняли участие 42 добровольца от 21 до 39 лет, регулярно занимающиеся бегом и употребляющие марихуану, включая случаи употребления перед тренировками. С помощью анкет и 15-минутного бегового теста была оценена физическая форма участников и измерили их пульс.

После этого участники получили смесь марихуаны с преобладанием тетрагидроканабинола (ТГК) или каннабидиола. Оба вещества присутствуют в конопле и влияют на эндоканабиноидную систему человека, которая играет важную роль в поддержании гомеостаза.

При этом ТГК относится к психотропным соединениям и считается более токсичным. Канабидиол не обладает наркотическими свойствами и не вызывает измененных состояний сознания. В странах, где использование каннабидиола в медицине легализовано, его обычно используют для лечения нейродегенеративных и психиатрических заболеваний.

В ходе эксперимента участники бегали на тренажере с умеренной скоростью в течение 30 минут, периодически отвечая на вопросы исследователей о своем настроении, самочувствии, мотивации, впечатлениях от нагрузки, болевых ощущениях и так далее. Процедуру повторяли дважды, в разные дни: однажды участники употребляли марихуану перед тренировкой, в другой – нет.

Каннабис не улучшает спортивные результаты

Результаты показали, что, несмотря на более яркие положительные эмоции и "эйфорию бега" после употребления марихуаны, занятия могут казаться более изнурительными, особенно при использовании конопли с ТГК. Это может быть связано с действием ТГК, увеличивающей частоту сердечных сокращений.

Исследователи отмечают, что эксперимент проводился на беговой дорожке, существенно отличающейся от условий уличного бега, с его многочисленными неровностями и изменениями угла наклона. Снижение внимательности, характерное для потребителей марихуаны, может оказаться опасным для бегунов на улице.

Вердикт исследователей – каннабис не способствует улучшению спортивных результатов, но может усилить как положительные, так и отрицательные ощущения от физической нагрузки.