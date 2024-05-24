Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сегодня, 24 мая.

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Что изменится

Изменения исключают каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка "Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен", а ТГК (тетрагидроканнабинол) – из списка "Особо опасные психотропные вещества, оборот которых запрещен".

Теперь они есть в списке растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для применения в медицинской практике.

Обратите внимание! Принятые сегодня изменения вступят в силу 16 августа 2024 года.

Что важно

Постановление также позволяет культивирование растений рода конопли для промышленных целей при условии, что в высушенной соломе концентрация ТГК не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание ТГК будет повышен до 0,3%.

В Минздраве отмечают, что каннабис имеет в составе сотни уникальных каннабиноидов и веществ. Из всех известных веществ, что есть в растении каннабис, только тетрагидроканнабинол и его изомеры имеют психоактивный эффект.

Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут иметь существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине,

– отмечают в ведомстве.

К слову, Верховная Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине 21 декабря 2024 года.