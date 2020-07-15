Дослідження показало, що кожна людини, яка померла після зараження коронавірусом має чіткі сліди тромбоутворення. А це ще раз підкреслює важливість використання антикоагулянтів в лікуванні COVID-19.

Про це заявив фахівець з інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона професор Грехем Кук (Graham Cooke), пише Daily Mail.

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Він проаналізував результати розтинів хворих, які померли через новий вірус. Результати показали, що у всіх померлих був тромбоз тою чи іншою мірою.

Антикоагулянти – що це Такі препарати приймають дуже багато людей, які страждають від серцево-судинних захворювань. Антикоагулянти розріджують кров і перешкоджають тромбоутворенню.

При цьому тромби не завжди були основною причиною смерті людини, але отримані результати, які ще офіційно не опубліковані в наукових журналах, підтверджують теорію про те, що COVID-19 викликає серйозні судинні ускладнення.

Хоча коронавірус вважається респіраторною хворобою, який атакує легені, у важких випадках може пошкоджувати й інші органи. Тромби вже не вперше помітили, як одне з несподіваних ускладнень COVID-19, і після цього почалися випробування антикоагулянтів для лікування хворих на коронавірус.

Як це допоможе людям

Нове дослідження британського вченого показує, що антикоагулянти потрібно приймати пацієнтам важким перебігом коронавірусу. А також мають проходити через регулярні аналізи крові, що оцінюють рівень згортання.