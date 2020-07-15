Исследование показало, что у каждого человека, умершего после заражения коронавирусом, наблюдаются четкие следы тромбообразования. А это еще раз подчеркивает важность использования антикоагулянтов в лечении COVID-19.

Об этом заявил специалист по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона профессор Грэхем Кук (Graham Cooke), пишет Daily Mail.

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Он проанализировал результаты вскрытий больных, умерших из-за нового вируса. Результаты показали, что у всех умерших был тромбоз в той или иной степени.

Антикоагулянты – что это Такие препараты принимают очень многие люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Антикоагулянты разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию.

При этом тромбы не всегда были основной причиной смерти человека, но полученные результаты, которые еще официально не опубликованы в научных журналах, подтверждают теорию о том, что COVID-19 вызывает серьезные сосудистые осложнения.

Хотя коронавирус считается респираторной болезнью, которая атакует легкие, в тяжелых случаях может поражать и другие органы. Тромбы уже не впервые заметили, как одно из неожиданных осложнений COVID-19, и после этого начались испытания антикоагулянтов для лечения больных коронавирусом.

Как это поможет людям

Новое исследование британского ученого показывает, что антикоагулянты нужно принимать пациентам с тяжелым течением коронавируса. А также они должны проходить регулярные анализы крови, оценивающие уровень свертывания.