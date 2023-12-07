У мережі поширюють інформацію, нібито захворюваність на туберкульоз росте через закриті Уляною Супрун тубдиспансери. Натомість Міністерство охорони здоров’я України, з одного боку, повідомляє про зростання кількості хворих, з іншого – називає подібні звинувачення кремлівською дезінформацією.

Також на тему Нові фейки про чорну трансплантологію в Україні: росіяни брешуть про поховання в Одесі

Туберкульоз в Україні

Актуальну статистику щодо захворюваності на туберкульоз публікує Центр громадського здоров’я. Іноді про рівень захворюваності також повідомляють обласні центри контролю та профілактики хвороб. Так, у листопаді 2023 року сумський центр повідомив, що на Сумщині зростає кількість хворих на туберкульоз.

За 10 місяців поточного року [2023] захворюваність на туберкульоз органів дихання серед мешканців області зросла на 30,8% в порівнянні з минулим 2022 роком. Це зростання відбулося в основному за рахунок Шосткинського району, де захворюваність на туберкульоз у поточному році зросла удвічі.

Загалом по Україні за 9 місяців 2023 року зафіксовано 37,4 випадку на 100 тисяч населення – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва говорить про те, що нові діагностичні підходи дозволяють виявляти тих людей з туберкульозом, котрі залишилися поза межами медичної системи внаслідок епідемії COVID-19.

Чому збільшилась кількість випадків туберкульозу

Поступово в Україні повністю переходять на діагностику туберкульозу за допомогою сучасних молекулярних генетичних систем замість недостатньо ефективної мікроскопії мокротиння. Так, у 2022 році було завершено інсталяцію 106 систем GeneXpert на рівні надання спеціалізованої медичної допомоги, у пенітенціарному секторі та Міністерстві оборони України, щоби розширити доступ до швидкого виявлення туберкульозу.

Також причиною приросту може бути низький рівень вакцинації. Заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін зазначає, що минулого року вакцинація БЦЖ для профілактики туберкульозу не вийшла на показники, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Згідно з ними, щеплення мають пройти щонайменше 95% населення, а у 2022 р. в Україні рівень вакцинації БЦЖ становив 77%.

Вакцина БЦЖ – це жива вакцина від важких, генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт та міліарний туберкульоз. Вони особливо небезпечні для дітей першого року життя з несформованим імунітетом. БЦЖ вводять на 3-5 день життя, однак діти старше 5 днів також можуть бути вакциновані.

Медична реформа і туберкульоз

Заяви про закриття усіх тубдиспансерів в рамках реформи Уляни Супрун є неправдивими. З 2019 року змінився підхід до лікування туберкульозу – зі стаціонарного на амбулаторний. Протитуберкульозні установи області об’єднали в єдиний в області протитуберкульозний заклад. Ліки проти туберкульозу можна отримати у фтизіатричному кабінеті в районі або у сімейного лікаря.

Крім того, з 2020 року протитуберкульозні диспансери разом з іншими медичними закладами почали фінансуватися НСЗУ за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Станом на початок грудня 2023 року понад 500 закладів мають договори з НСЗУ щодо надання послуг діагностики та лікування хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах (без госпіталізації), а також супроводу та лікування туберкульозу на первинному рівні медичної допомоги.



Джерело: Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Необхідність обов’язкового стаціонарного лікування при туберкульозі – це міф. Як пояснює Міністерство охорони здоров’я України, головним критерієм одужання є щоденне приймання ліків. Стан переважної більшості хворих зазвичай значно покращується через декілька тижнів лікування, тож необхідності в особливому спокої та догляді немає, людина може працювати впродовж курсу лікування.

Крім того, так лікарні спроможні якісніше допомагати тим пацієнтам, стан яких потребує стаціонарного лікування. Адже перевантаженість створює умови для "обміну" збудниками серед пацієнтів з різними формами захворювання та загрожують надбанням стійкості до лікування.

Вплив війни

Зараз хворим на туберкульоз справді складніше отримати необхідну медичну допомогу. Причиною цьому є тривала російська агресія. За даними Міністерства охорони здоров’я України, через війну з росією пошкоджено заклади охорони здоров’я, що надають допомогу людям з туберкульозом у 10 областях: Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській.

Через активні бойові дії не працюють регіональні лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Луганської та Донецької областей, при цьому лабораторія на Луганщині знищена країною-терористом. Попри руйнування або пошкодження медзакладів усі регіональні протитуберкульозні служби працюють і виконують свої функції.

Авторка: Анастасія Бродовська