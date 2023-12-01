Нове брехня росіян

У мережі поширюють інформацію, нібито сучасні кадри з українського кладовища "хірургічних відходів" під Одесою, натякаючи на роботу "чорних трансплантологів". Також лунають звинувачення в сторону проєкту медичної місії FRIDA Ukraine за підтримки Програми розвитку ООН та уряду Японії.

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Місія нібито не надає медичну допомогу людям на прифронтових територіях, а займається "пересадкою органів". Бо ж Японія гостро потребує донорів, а ізраїльські лікарі – найкращі у світі трансплантологи.



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Як насправді

Зворотний пошук у гуглі показав, що насправді відео з кладовища хірургічних відходів поширюється мережею щонайменше з 2015 року. Тоді російські ЗМІ поширювали фейк про те, що під виглядом "хірургічних відходів" таємно ховають загиблих бійців АТО. Місцеві медіа взяли коментар у завідувача Західного кладовища Сергія Стасенка, котрий спростував чутки.

Такого не було, і не може бути, це кримінальний злочин таємно ховати людей чи останки. На кожну могилу є документи, які також відповідають запису в морзі. Наприклад, у грудні минулого року у нас під табличками "хірургічні відходи" було 48 могил, цього – 31. Мабуть, комусь вигідно поширювати такі чутки та розбурхувати суспільство.

Тож на Західному кладовищі в Одесі справді є ділянка, де утилізуються "хірургічні відходи": абортовані матеріали, ампутовані частини тіла і т.д. Також там можна знайти безіменні могили з написами на бетонних табличках: "невідомий чоловік" та "невідома жінка".

Як пояснював у 2010 році тодішній директор кладовища Анатолій Головань, йдеться про безхатьків, осіб, імена яких не вдалось встановити, померлих новонароджених. Іноді знайдені родичі встановлюють на могилах пам’ятники або хрести.

Утилізація хірургічних відходів не є чимось атиповим та є елементом будь-якої системи охорони здоров’я. Наявність подібних ділянок на кладовищах жодним чином не вказує на роботу в регіоні "чорних трансплантологів".

Звинувачення волонтерів

Безпідставними також є звинувачення у "таємних трансплантаціях для Японії" українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine. Місію заснували ізраїльтяни Роман Гольдман та Марк Нев’язький, вона об’єднує 980 медиків з України та Ізраїлю. Медики від початку повномасштабного вторгнення надають медичну допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку у найгарячіших точках України. Операції з пересадки чи трансплантації органів вони не проводять.

За підтримки Уряду Японії та Програми розвитку ООН організація реалізовує лише один зі своїх проєктів — "Посилення обізнаності щодо прийняття та розуміння осіб, що постраждали від мінно-вибухової діяльності серед лікарів-волонтерів, членів територіальних громад та широкої громадськості".

Ба більше, проєкт не передбачає проведення жодних операцій чи трансплантацій. Його завдання полягають у підвищення обізнаності лікарів-волонтерів та членів цільових територіальних громад щодо правил роботи та взаємодії з жертвами мінно-вибухової діяльності, закупівлі обладнання та привернення уваги суспільства до проблеми. Реалізація проєкту складається з проведення тренінгів та інформаційної кампанії в інтернеті.

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Авторка: Аліна Тропиніна