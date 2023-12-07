В сети распространяют информацию, якобы заболеваемость туберкулезом растет из-за закрытых Ульяной Супрун тубдиспансеров. Министерство здравоохранения Украины, с одной стороны, сообщает о росте количества больных, с другой – называет подобные обвинения кремлевской дезинформацией.

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Туберкулез в Украине

Актуальную статистику по заболеваемости туберкулезом публикует Центр общественного здоровья. Иногда об уровне заболеваемости сообщают областные центры контроля и профилактики болезней. Так, в ноябре 2023 сумский центр сообщил, что в Сумской области растет количество больных туберкулезом

За 10 месяцев текущего года [2023] заболеваемость туберкулезом органов дыхания среди жителей области выросла на 30,8% по сравнению с прошлым 2022 годом. Этот рост произошел в основном за счет Шосткинского района, где заболеваемость туберкулезом в текущем году выросла вдвое.

В целом по Украине за 9 месяцев 2023 года зафиксировано 37,4 случая на 100 тысяч населения – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья Яна Терлеева говорит о том, что новые диагностические подходы позволяют выявлять тех людей с туберкулезом, которые остались вне медицинской системы в результате эпидемии COVID-19.

Почему увеличилось количество случаев туберкулеза

Постепенно в Украине полностью переходят на диагностику туберкулеза с помощью современных молекулярных генетических систем, вместо недостаточно эффективной микроскопии мокроты. Да, в 2022 году было завершена установка 106 систем GeneXpert на уровне оказания специализированной медицинской помощи в пенитенциарном секторе и Министерстве обороны Украины, чтобы расширить доступ к быстрому выявлению туберкулеза.

Также причиной прироста может служить низкий уровень вакцинации. Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин отмечает В прошлом году вакцинация БЦЖ для профилактики туберкулеза не вышла на показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Согласно им, прививки должны пройти не менее 95% населения, а в 2022 г. в Украине уровень вакцинации БЦЖ составил 77%.

Вакцина БЦЖ – это живая вакцина от тяжелых, генерализованных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез. Они особенно опасны для детей первого года жизни с несформированным иммунитетом. БЦЖ вводят на 3-5 день жизни, однако дети старше 5 дней также могут быть вакцинированы.

Медицинская реформа и туберкулез

Заявления о закрытии всех тубдиспансеров в рамках реформы Ульяны Супрун ложны. С 2019 года изменился подход до лечения туберкулеза – из стационарного на амбулаторный. Противотуберкулезные учреждения области объединили в единственное в области противотуберкулезное учреждение. Лекарство против туберкулеза можно получить во фтизиатрическом кабинете в районе или у семейного врача.

Кроме того, с 2020 года противотуберкулезные диспансеры вместе с другими медицинскими учреждениями начали финансироваться НСЗУ по принципу "деньги ходят за пациентом". По состоянию на начало декабря 2023 более 500 учреждений имеют договоры с НСЗУ о предоставлении услуг диагностики и лечения больных туберкулезом в стационарных и амбулаторных условиях (без госпитализации), а также сопровождения и лечения туберкулеза на первичном уровне медицинской помощи.



Источник: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

Необходимость обязательного стационарного лечения при туберкулезе – это миф. Как объясняет Министерство здравоохранения Украины, главным критерием выздоровления является ежедневная приемка лекарств. Состояние подавляющего большинства больных обычно значительно улучшается через несколько недель лечения, поэтому необходимости в особом покое и уходе нет, человек может работать в течение курса лечения.

Кроме того, так больницы способны качественнее помогать тем пациентам, состояние которых нуждается в стационарном лечении. Ведь перегруженность создает условия для "обмена" возбудителями среди пациентов с разными формами заболевания и угрожают достоянием стойкости к лечению.

Влияние войны

Сейчас больным туберкулезом действительно сложнее получить необходимую медицинскую помощь. Причиной тому является длительная российская агрессия. За данным Министерства здравоохранения Украины, в результате войны с россией повреждены учреждения здравоохранения, которые оказывают помощь людям с туберкулезом в 10 областях: Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Луганской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской.

Из-за активных боевых действий не работают региональные лаборатории по микробиологической диагностике туберкулеза Луганской и Донецкой областей, при этом лаборатория в Луганской области уничтожена страной-террористом. Несмотря на разрушение или повреждение медучреждений, все региональные противотуберкулезные службы работают и выполняют свои функции.

Автор: Анастасия Бродовская