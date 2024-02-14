Встановити зв'язок змогла команда дослідників з Китайського університету Гонконгу та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Дивіться також Вид спорту, який допоможе побороти депресію: учені підтвердили гіпотезу

Стан довкілля впливає на здоров'я

Учені не випадково обрали для дослідження саме Китай, адже 10 років тому в країні почали впроваджувати план з очищення повітря в містах.

Попередні дослідження вже довели, що забруднене повітря може завдати шкоди фізичному здоров'ю.

Довідка. Дані Програми ООН з навколишнього середовища свідчать, що респіраторні інфекції, хвороби серця, інсульт і рак легень, спричинені забрудненим повітрям, щороку спричиняють близько 7 мільйонів передчасних смертей.

Забруднене повітря провокує психози

Забруднення повітря також пов'язали із розвитком психічних захворювань, як от депресія, тривога, психози та нейрокогнітивні розлади, серед яких деменція та хвороба Альцгеймера.

Річ у тім, що тверді частинки розміром 2,5 мікрона чи менше, які є у повітрі, можуть змінювати хімічні процеси в мозку та провокувати агресію, втрату емоційного контролю та здатність опановувати себе в критичних ситуаціях.

Що нового встановили вчені і як це пов'язано із самогубствами

Дослідження якості повітря в Китаї і його впливу на когнітивні навики виявило, що сильно забруднене повітря може призвести і до підвищеного ризику самогубств.

І попри те, що дослідники відзначили покращення стану повітря в Китаї завдяки вжитим заходам із 2013 року, все ж вплив на психічний стан людей все ще є.

До слова, план з очищення повітря в Китаї охоплював такі дії: для опалення житлових і комерційних приміщень використовували газ замість вугілля, викиди транспортних засобів строго регулювали, впроваджувалась політика сприяла використанню сонячної та вітрової енергії також були чітко встановлені обмеження щодо скорочення забруднення атмосферного повітря.

Статистика. Результат не забарився: якщо у 2010 році в Китаї було 10,88 самогубств на 100 тисяч людей, то за 10 років показник знизився до позначки 5.25. Якщо перевести цифри на мову життя, то вжиті заходи допомогли запобігти близько 45 970 самогубствам.

Вносить корективи і сама природа

Дані синоптиків, зібрані з усього Китаю, і спостереження за 1 400 моніторами забруднення повітря показали, що в середньому країна стикається з 4 – 5 тепловими інверсіями щотижня. Кожна з яких триває від 2 до 3 годин і підвищує рівень твердих частинок у повітрі на 1%.

Теплові інверсії пов'язані зі збільшенням рівня самогубств протягом тижня, але не мали довгострокового впливу.

"Це додаткові самогубства, які в іншому випадку ніколи б не відбулися, якби якість повітря не погіршилася", – зазначила Тамма Карлтон.

Причому дослідники виявили закономірність – жінки віком старше 65 років, набагато частіше вдаються до суїциду через забруднення повітря, ніж будь-яка інша демографічна група.