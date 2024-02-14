Установить связь смогла команда исследователей из Китайского университета Гонконга и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

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Состояние окружающей среды влияет на здоровье

Ученые не случайно выбрали для исследования именно Китай, ведь 10 лет назад в стране начали внедрять план по очистке воздуха в городах.

Предыдущие исследования уже доказали, что загрязненный воздух может нанести вред физическому здоровью.

Справка. Данные Программы ООН по окружающей среде свидетельствуют, что респираторные инфекции, болезни сердца, инсульт и рак легких, вызванные загрязненным воздухом, ежегодно вызывают около 7 миллионов преждевременных смертей.

Загрязненный воздух провоцирует психозы

Загрязнение воздуха также связали с развитием психических заболеваний, таких как депрессия, тревога, психозы и нейрокогнитивные расстройства, среди которых деменция и болезнь Альцгеймера.

Дело в том, что твердые частицы размером 2,5 микрона или меньше, которые есть в воздухе, могут изменять химические процессы в мозге и провоцировать агрессию, потерю эмоционального контроля и способность овладевать собой в критических ситуациях.

Что нового установили ученые и как это связано с самоубийствами

Исследование качества воздуха в Китае и его влияния на когнитивные навыки выявило, что сильно загрязненный воздух может привести и к повышенному риску самоубийств.

И несмотря на то, что исследователи отметили улучшение состояния воздуха в Китае благодаря принятым мерам с 2013 года, все же влияние на психическое состояние людей все еще есть.

К слову, план по очистке воздуха в Китае охватывал следующие действия: для отопления жилых и коммерческих помещений использовали газ вместо угля, выбросы транспортных средств строго регулировали, внедрялась политика способствовала использованию солнечной и ветровой энергии также были четко установлены ограничения по сокращению загрязнения атмосферного воздуха.

Статистика. Результат не заставил себя ждать: если в 2010 году в Китае было 10,88 самоубийств на 100 тысяч человек, то за 10 лет показатель снизился до отметки 5.25. Если перевести цифры на язык жизни, то принятые меры помогли предотвратить около 45 970 самоубийств.

Вносит коррективы и сама природа

Данные синоптиков, собранные со всего Китая, и наблюдения за 1 400 мониторами загрязнения воздуха показали, что в среднем страна сталкивается с 4 – 5 тепловыми инверсиями каждую неделю. Каждая из которых длится от 2 до 3 часов и повышает уровень твердых частиц в воздухе на 1%.

Тепловые инверсии связаны с увеличением уровня самоубийств в течение недели, но не имели долгосрочного влияния.

"Это дополнительные самоубийства, которые в противном случае никогда бы не произошли, если бы качество воздуха не ухудшилось", – отметила Тамма Карлтон.

Причем исследователи обнаружили закономерность – женщины в возрасте старше 65 лет, гораздо чаще прибегают к суициду из-за загрязнения воздуха, чем любая другая демографическая группа.