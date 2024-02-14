Установить связь смогла команда исследователей из Китайского университета Гонконга и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
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Состояние окружающей среды влияет на здоровье
Ученые не случайно выбрали для исследования именно Китай, ведь 10 лет назад в стране начали внедрять план по очистке воздуха в городах.
Предыдущие исследования уже доказали, что загрязненный воздух может нанести вред физическому здоровью.
Загрязненный воздух провоцирует психозы
Загрязнение воздуха также связали с развитием психических заболеваний, таких как депрессия, тревога, психозы и нейрокогнитивные расстройства, среди которых деменция и болезнь Альцгеймера.
Дело в том, что твердые частицы размером 2,5 микрона или меньше, которые есть в воздухе, могут изменять химические процессы в мозге и провоцировать агрессию, потерю эмоционального контроля и способность овладевать собой в критических ситуациях.
Что нового установили ученые и как это связано с самоубийствами
Исследование качества воздуха в Китае и его влияния на когнитивные навыки выявило, что сильно загрязненный воздух может привести и к повышенному риску самоубийств.
И несмотря на то, что исследователи отметили улучшение состояния воздуха в Китае благодаря принятым мерам с 2013 года, все же влияние на психическое состояние людей все еще есть.
К слову, план по очистке воздуха в Китае охватывал следующие действия: для отопления жилых и коммерческих помещений использовали газ вместо угля, выбросы транспортных средств строго регулировали, внедрялась политика способствовала использованию солнечной и ветровой энергии также были четко установлены ограничения по сокращению загрязнения атмосферного воздуха.
Вносит коррективы и сама природа
Данные синоптиков, собранные со всего Китая, и наблюдения за 1 400 мониторами загрязнения воздуха показали, что в среднем страна сталкивается с 4 – 5 тепловыми инверсиями каждую неделю. Каждая из которых длится от 2 до 3 часов и повышает уровень твердых частиц в воздухе на 1%.
Тепловые инверсии связаны с увеличением уровня самоубийств в течение недели, но не имели долгосрочного влияния.
"Это дополнительные самоубийства, которые в противном случае никогда бы не произошли, если бы качество воздуха не ухудшилось", – отметила Тамма Карлтон.
Причем исследователи обнаружили закономерность – женщины в возрасте старше 65 лет, гораздо чаще прибегают к суициду из-за загрязнения воздуха, чем любая другая демографическая группа.