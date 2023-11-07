Деякі люди дотримуються думки, що фази Місяця можуть впливати на їхній настрій та загальне самопочуття.

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Вплив місяця на сон та настрій

Одним із механізмів, яким пояснюють цей вплив – дія місячних циклів на рівень мелатоніну в організмі. Мелатонін – це гормон, який регулює циркадні ритми, сон та настрій. Передбачається, що під час повного місяця та молодика концентрація мелатоніну може змінюватися, що, своєю чергою, може викликати коливання настрою.

Варто зазначити, що не існує однозначних досліджень, що підтверджують зв'язок між місячними циклами та настроєм людини. Але є деякі дані про вплив місячних циклів на сон. Під час повні деякі люди можуть відчувати труднощі із засинанням, що може призвести до зниження тривалості та якості сну. Це, своєю чергою, може впливати на настрій, оскільки якісний сон впливає на емоційний стан людини.

Необхідно відзначити, що дослідження в цій галузі неоднозначні, і вплив місячних циклів на людську поведінку та сон потребує додаткових досліджень для кращого розуміння цього питання.

Інші стани, на які (не) впливає місяць

Інша гіпотеза стосується змін у магнітних полях Землі, на які впливає Місяць. Нібито у деяких місячних фазах підвищується активність нервової системи. Проте даних із цього приводу, знову ж таки, надто мало.

При цьому дослідження не підтвердили впливу Місяця на психічні захворювання, крім випадків посилення симптомів біполярного розладу, суттєвої зміни концентрації біологічних рідин у тілі, менструації або ризику травматизації.

На цю мить багато вчених скептично ставляться до можливого взаємозв'язку між місячними циклами та здоров'ям. Найімовірніше, це результат упереджень та стереотипів. Це явище називається ілюзорною кореляцією – коли між подіями, що не залежать один від одного, простежується взаємозв'язок. В цьому разі досвід якоїсь людини сприймається за незаперечні докази певної теорії.