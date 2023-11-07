Некоторые люди придерживаются мнения, что фазы Луны могут влиять на их настроение и общее самочувствие.

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Влияние луны на сон и настроение

Одним из механизмов, которым объясняют это влияние, является действие месячных циклов на уровень мелатонина в организме. Мелатонин – это гормон, регулирующий циркадные ритмы, сон и настроение. Предполагается, что во время полнолуния и новолуния концентрация мелатонина может изменяться, что, в свою очередь, может вызвать колебания настроения.

Следует отметить, что не существует однозначных исследований, подтверждающих связь между лунными циклами и настроением человека. Но э некоторые данные о влиянии лунных циклов на сон. Во время полнолуния некоторые люди могут испытывать трудности с засыпанием, что может привести к снижению продолжительности и качеству сна. Это, в свою очередь, может оказывать влияние на настроение, поскольку качественный сон влияет на эмоциональное состояние человека.

Необходимо отметить, что исследования в этой области неоднозначны, и влияние лунных циклов на человеческое поведение и сон требует дополнительных исследований для лучшего понимания этого вопроса.

Другие состояния, на которые (не) влияет Луна

Другая гипотеза касается изменений в магнитных полях Земли, на которые влияет Луна. Якобы в некоторых лунных фазах повышается активность нервной системы. Однако данных на этот счет, опять же, слишком мало.

При этом исследование не подтвердили влияния Луны на психические заболевания, за исключением случаев усиления симптомов биполярного расстройства, существенного изменения концентрации биологических жидкостей в теле, менструации или риска травматизации.

На этот момент многие ученые скептически относятся к возможной взаимосвязи между лунными циклами и здоровьем. Скорее всего, это результат предубеждений и стереотипов. Это явление называется иллюзорной корреляцией – когда между не зависящими друг от друга событиями прослеживается взаимосвязь. В этом случае опыт какого-то человека воспринимается неопровержимыми доказательствами определенной теории.