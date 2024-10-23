У дітей є важлива залоза – тимус, яка відіграє ключову роль у навчанні імунної системи розрізняти власні клітини від шкідливих бактерій і вірусів, пише Science Advances. Науковці вважають, що дефіцит вітаміну D може призводити до передчасного старіння тимуса, що знижує його ефективність.

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Важливість вітаміну D для дітей

Старіння тимуса зменшує його надійність, що може викликати помилки в роботі імунних клітин, які починають атакувати здорові тканини, підвищуючи ризик таких захворювань, як цукровий діабет 1-го типу,

– зазначив автор дослідження Джон Вайт.

Вчені наголошують, що вітамін D важливий не тільки для зміцнення кісткової системи, але і для підтримки імунітету. Ці висновки підтримують і попередні дослідження, включаючи фінське, яке виявило, що діти, які отримували вітамін D на ранньому етапі життя, мали в п'ять разів менший ризик розвитку діабету 1-го типу в майбутньому.

Зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Що робити, щоб уникнути браку вітаміну D у зимовий період

У холодну пору року важливо забезпечити дітям достатнє надходження вітаміну D, оскільки в багатьох регіонах його природне вироблення через сонячне світло практично припиняється з кінця осені до початку весни. У разі потреби лікар може порекомендувати приймання добавок.

Якщо у вас є маленькі діти, рекомендується проконсультуватися з педіатром щодо можливості додаткового приймання вітаміну D.