Коли ми говоримо про забруднення атмосфери, то в першу чергу уявляємо наслідки викидів промисловості або транспортних засобів. Втім, медицина також приносить вагомий вклад у глобальне потепління.

Гази, які застосовуються для загальної анестезії, потрапляють в атмосферу не в таких кількостях, як вуглекислий. Втім, вони завдають значно більшого парникового ефекту, внаслідок чого вносять чималий внесок у глобальне потепління, повідомляє BMJ.

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Річ у тім, що під час загальної анестезії використовуються закис азоту, десфлуран і інші гази, які негативно впливають на довкілля. Розрахунки, які провели Нью-Йоркські анестезіологи з Клініки спеціальної хірургії свідчать, що вплив анестезії на навколишнє середовище недооцінений.

При інгаляційній анестезії в тілі затримується менш ніж п'ять відсотків використаного газу, а решта згодом опиняються в атмосфері. Натомість потужність парникового ефекту, що можуть утворити фторовані й галогеновані органічні сполуки, в тисячі разів перевищує ту, на яку здатний звичайний вуглекислий газ.

Лише одна година застосування десфлурану еквівалентна 750-кілометровій поїздці на автомобілі.

Як це визначили анестезіологи

Ще у 2019 році в рамках експерименту в клініці провели понад 10 тисяч операцій на стегновому і колінному суглобах. Якщо раніше медики застосовували загальну анестезію в 75% випадків, то під час експерименту частота була знижена всього до чотирьох відсотків. Неймовірно, але це зменшило обсяги викидів еквівалентно спалюванню 12 тонн вугілля або їзди автомобілем на відстань майже 100 тисяч кілометрів.

У дослідженні зазначається, що лише у США у 2009 році таких операцій було проведено близько мільйона. Це призвело до викиду в атмосферу близько 112 тонн десфлурану та 9 тонн закису азоту.

Медики підкреслили, що вибір відповідного методу анестезії у будь-якому випадку повинен залежати від потреб пацієнта. Втім, у багатьох випадках є змога використати не загальну, а місцеву анестезію. А якщо необхідно використати загальну, то бажано обрати перевагу внутрішньовенному методу введення, а не інгаляційному.