Когда мы говорим о загрязнении атмосферы, то в первую очередь представляем последствия выбросов промышленности или транспортных средств. Впрочем, медицина также приносит весомый вклад в глобальное потепление.

Газы, которые применяются для общей анестезии, попадают в атмосферу не в таких количествах, как углекислый. Впрочем, они наносят значительно больший парниковый эффект, вследствие чего вносят немалый вклад в глобальное потепление, сообщает BMJ.

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Дело в том, что во время общей анестезии используются закись азота, десфлуран и другие газы, которые негативно влияют на окружающую среду. Расчеты, которые провели Нью-Йоркские анестезиологи из Клиники специальной хирургии, свидетельствуют, что влияние анестезии на окружающую среду недооценено.

При ингаляционной анестезии в теле задерживается менее пяти процентов использованного газа, а остальные впоследствии оказываются в атмосфере. Зато мощность парникового эффекта, что могут образовать фторированные и галогенированные органические соединения, в тысячи раз превышает ту, на которую способен обычный углекислый газ.

Только один час применения десфлурана эквивалентен 750-километровой поездке на автомобиле.

Как это определили анестезиологи

Еще в 2019 году в рамках эксперимента в клинике провели более 10 тысяч операций на бедренном и коленном суставах. Если раньше медики применяли общую анестезию в 75% случаев, то во время эксперимента частота была снижена всего до четырех процентов. Невероятно, но это уменьшило объемы выбросов эквивалентно сжиганию 12 тонн угля или езды автомобилем на расстояние почти 100 тысяч километров.

В исследовании отмечается, что только в США в 2009 году таких операций было проведено около миллиона. Это привело к выбросу в атмосферу около 112 тонн десфлурана и 9 тонн закиси азота.

Медики подчеркнули, что выбор подходящего метода анестезии в любом случае должен зависеть от потребностей пациента. Впрочем, во многих случаях есть возможность использовать не общую, а местную анестезию. А если необходимо использовать общую, то желательно выбрать предпочтение внутривенному методу введения, а не ингаляционному.