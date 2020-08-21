Вчені створили в лабораторії перші в історії функціональні мініатюрні людські серця, які до шостого дня почали битися.

Як пише видання Newatlas, до п'ятнадцятого дня мініатюрні серця перетворилися в сфери шириною близько 1 мм.

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Так, серцеві органели були вирощені зі стовбурових клітин і складаються з усіх основних типів серцевих клітин, мають камери, які функціонують, і судинну мережу.

Для створення органел вчені спочатку взяли зразки шкіри або клітин у дорослих, а потім перепрограмували їх в стовбурові клітини.

Згодом ці стовбурові клітини можуть перетворюватися в будь-які інші типи клітин. Раніше вони використовувалися для створення мініатюрних версій інших людських органів, таких як нирки, легені, кровоносні судини, мозок, а тепер й серця..

Вирощені в лабораторії мінісерця демонструють, як розвивається плід людського серця.