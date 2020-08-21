Міністерство охорони здоров'я Іспанії фіксує високу захворюваність на коронавірус. Загалом епідемію вдається стримувати та в окремих частинах країни про контроль не йдеться.

Про це заявив координатор надзвичайних ситуацій в МОЗ Іспанії Фернандо Сімон, пише іспанське видання El Pais.

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Не слід вводити себе в оману, справи йдуть не дуже добре,

– зазначив він.

Важливо! В Іспанії за останню добу виявили 7039 нових випадків захворювання на COVID-19 – це найбільше зростання за останні місяці.

Так, іспанське МОЗ визнало, що збільшення кількості випадків захворювання призвело до ситуації, при якій "епідемія хоча і не вийшла з-під контролю на національному рівні, в деяких точках вона не контрольована".

Якщо таке зростання буде й надалі, навіть якщо випадки будуть легкими, ми закінчимо тим, що багато людей опиняться в лікарні, багато з них доведеться госпіталізовувати в реанімацію і, ймовірно, буде багато жертв,

– заявив Фернандо Сімон.

Повідомлення представника МОЗ прозвучало на наступний день після того, як Іспанія повідомила про значне зростання кількості смертей від коронавірусу – за попередні 7 днів померла 131 людина, в той час, як місяць тому в країні протягом тижні реєстрували 12 смертей.

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Так, в Іспанії посилили карантин, зокрема наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.