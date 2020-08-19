В Іспанії за останню добу підтвердили 3715 нових випадків зараження коронавірусом. Це стало новим щоденним антирекордом з моменту виходу країни з режиму суворої ізоляції наприкінці червня.

Незважаючи на обов'язкове використання масок по всій країні, дані ЄС показують, що в Іспанії найвищий загальний показник випадків захворювання в Західній Європі. А також найвищий рівень захворюваності на 100 тисяч осіб за останні 14 днів, повідомляє EL PAÍS.

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Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії

Левова частина нових випадків зафіксована в Мадриді – 1535 нових випадків, далі йдуть країна Басків і Арагон, в кожному з яких зареєстровано близько 470 нових випадків зараження.

Також за добу в Іспанії померли 14 осіб, днем ​​раніше повідомлялося про 21 померлого. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні сім днів від вірусу померла 131 людина.

Загальна кількість випадків зараження зросла до 370 867.

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