Іспанія б'є антирекорди по коронавірусу: в країні знову масовий спалах COVID-19
В Іспанії за останню добу підтвердили 3715 нових випадків зараження коронавірусом. Це стало новим щоденним антирекордом з моменту виходу країни з режиму суворої ізоляції наприкінці червня.
Незважаючи на обов'язкове використання масок по всій країні, дані ЄС показують, що в Іспанії найвищий загальний показник випадків захворювання в Західній Європі. А також найвищий рівень захворюваності на 100 тисяч осіб за останні 14 днів, повідомляє EL PAÍS.
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Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії
- Левова частина нових випадків зафіксована в Мадриді – 1535 нових випадків, далі йдуть країна Басків і Арагон, в кожному з яких зареєстровано близько 470 нових випадків зараження.
- Також за добу в Іспанії померли 14 осіб, днем раніше повідомлялося про 21 померлого. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні сім днів від вірусу померла 131 людина.
- Загальна кількість випадків зараження зросла до 370 867.
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- Наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.
- Серед інших заходів – необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладів. Кількість людей за одним столом обмежили десятьма.
- МОЗ також рекомендує обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для літніх людей періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що персонал не хворіє.
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