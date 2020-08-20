Испания бьет антирекорды по коронавирусу: в стране снова массовая вспышка COVID-19
В Испании за последние сутки подтвердили 3 715 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало новым ежедневным антирекордом с момента выхода страны из режима строгой изоляции в конце июня.
Несмотря на обязательное использование масок по всей стране, данные ЕС показывают, что в Испании самый высокий общий показатель случаев заболевания в Западной Европе. А также самый высокий уровень заболеваемости на 100 тысяч человек за последние 14 дней, сообщает EL PAÍS.
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Какая ситуация с коронавирусом в Испании
- Львиная часть новых случаев зафиксирована в Мадриде – 1 535 новых случаев, далее следуют страна Басков и Арагон, в каждом из которых зарегистрировано около 470 новых случаев заражения.
- Также за сутки в Испании умерли 14 человек, днем ранее сообщалось о 21 умершем. По данным Министерства здравоохранения, за последние семь дней от вируса умер 131 человек.
- Общее количество случаев заражения возросло до 370 867.
Усиление карантина в Испании: что надо знать
- В конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.
- Среди других мер – необходимость гарантировать минимальное расстояние в 1,5 метра в помещениях баров и других подобных заведений. Количество людей за одним столом ограничили десятью.
- Минздрав также рекомендует ограничивать встречи до 10 человек, а в домах для пожилых людей периодически проводить тесты на коронавирус, чтобы убедиться, что персонал не болеет.
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