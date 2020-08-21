Эпидемия вышла из под контроля: в Испании признали, что дела с COVID-19 все еще плохие
Министерство здравоохранения Испании фиксирует высокую заболеваемость коронавирусом. В общем эпидемию удается сдерживать и в отдельных частях страны о контроле не говорится.
Об этом заявил координатор чрезвычайных ситуаций в Минздраве Испании Фернандо Симон, пишет испанское издание El Pais.
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Не следует вводить себя в заблуждение, дела идут не очень хорошо,
– отметил он.
Так, испанский Минздрав признал, что увеличение количества случаев заболевания привело к ситуации, при которой "эпидемия хотя и не вышла из-под контроля на национальном уровне, в некоторых точках она не контролируется".
Если такой рост будет продолжаться, даже если случаи будут легкими, мы закончим тем, что многие люди окажутся в больнице, многих из них придется госпитализировать в реанимацию и, вероятно, будет много жертв,
– заявил Фернандо Симон.
Сообщение представителя Минздрава прозвучало на следующий день после того, как Испания сообщила о значительном росте количества смертей от коронавируса – за предыдущие 7 дней умерл 131 человек, в то время, как месяц назад в стране в течение недели регистрировали 12 смертей.
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Так, в Испании усилили карантин, в частности в конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.