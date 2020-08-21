Ученые создали в лаборатории первые в истории функциональные миниатюрные человеческие сердца, которые к шестому дню начали биться.

Как пишет издание Newatlas, к пятнадцатому дню миниатюрные сердца превратились в сферы шириной около 1 мм.

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Так, сердечные органеллы были выращены из стволовых клеток и состоят из всех основных типов сердечных клеток, имеют камеры, которые функционируют, и сосудистую сеть.

Для создания органелл ученые сначала взяли образцы кожи или клеток у взрослых, а затем перепрограммировали их в стволовые клетки.

Со временем эти стволовые клетки могут превращаться в любые другие типы клеток. Ранее они использовались для создания миниатюрных версий других человеческих органов, таких как почки, легкие, кровеносные сосуды, мозг, а теперь и сердца.

Выращенные в лаборатории минисердца демонстрируют, как развивается плод человеческого сердца.