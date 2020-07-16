Більшість австралійців підтримують легалізацію канабісу. А кожен третій підтримує ідею тестування наркотичних речовин на національному рівні.

Вперше в історії опитування більшість австралійців підтримують легалізацію канабісу. 41% громадян за, а 37% виступають проти, повідомляє Medical Express.

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Три десятиліття тому Австралійська столична територія, Північна територія та Південна Австралія декриміналізували канабіс для особистого вживання. Але у більшості інших держав цього не сталося, внаслідок чого у цих регіонах існує нелегальна декриміналізація безпосередньо через диверсію поліції.

Згідно з опитуванням 2019 року, в Австралії вже значно менше людей вважають, що володіння канабісом має бути кримінальним злочином. Також меншість людей підтримали збільшення штрафних санкцій за продаж або постачання канабісу.

Цікаво, що якби канабіс був законним, то 78% опитаних австралійців сказали, що не будуть його вживати. Лише 3% людей повідомили, що можуть долучитися до курців марихуани.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу

Тестування наркотиків на безпечність

Більш ніж половина опитаних австралійців (57%) підтримують перевірку наркотиків і лише 27% виступають проти. Найбільша підтримка була серед дітей та людей у віковій категорії 14-39 років (61%), але також була й значна підтримка людей віком старше ніж 40 років (52%).

Ідея полягає в тому, аби люди, які мають намір вживати заборонені наркотики, мали змогу перевірити їх на безпечність за допомогою спеціального лабораторного обладнання. Тестування може відбуватися там, де люди, швидше за все, люди найчастіше вживають наркотики (наприклад, фестивалі) або у медчиних закладах.