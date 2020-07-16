Большинство австралийцев поддерживают легализацию каннабиса. А каждый третий поддерживает идею тестирования наркотических веществ на национальном уровне.

Впервые в истории опроса большинство австралийцев поддерживают легализацию каннабиса. 41% граждан за, а 37% выступают против, сообщает Medical Express.

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Три десятилетия назад Австралийская столичная территория, Северная территория и Южная Австралия декриминализировали каннабис для личного употребления. Но в большинстве других государств этого не произошло, вследствие чего в этих регионах существует нелегальная декриминализация непосредственно из-за диверсии полиции.

Согласно опросу 2019 года, в Австралии уже значительно меньше людей считают, что владение каннабисом должно быть уголовным преступлением. Также меньшинство людей поддержали увеличение штрафных санкций за продажу или поставку каннабиса.

Интересно, что если бы каннабис был законным, то 78% опрошенных австралийцев сказали, что не будут его употреблять. Только 3% людей сообщили, что могут приобщиться к курильщикам марихуаны.

Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала

Тестирование наркотиков на безопасность

Более половины опрошенных австралийцев (57%) поддерживают проверку наркотиков и лишь 27% выступают против. Наибольшая поддержка была среди детей и людей в возрастной категории 14-39 лет (61%), но также была и значительная поддержка людей старше 40 лет (52%).

Идея заключается в том, чтобы люди, которые намерены употреблять запрещенные наркотики, имели возможность проверить их на безопасность с помощью специального лабораторного оборудования. Тестирование может происходить там, где люди, скорее всего, чаще всего употребляют наркотики (например, фестивали) или в медицинских заведениях.