Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з високих патогенів Річард Пібоді просить населення триматися подалі від вмираючих тварин. Тіла тварин можуть спровокувати пташиний грип у людини.

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Вірус зможе передаватись від людини до людини

Ми повинні підготуватися до того, що вірус пташиного грипу пошириться від людини до людини,

– сказав Пібоді.

Він пояснив, що пандемію може викликати вірус пташиного грипу, який набуває здатності передаватися повітряно-капельним шляхом.

Водночас Пібоді запевнив, що наукова спільнота вивчає генетичну послідовність цих вірусів, щоб стежити за ними, а також розробляти вакцини, які будуть доступні у разі потреби.

Епідеміолог підкреслив, що новий спалах пташиного грипу, який знищив мільйони диких і свійських птахів по всьому світу, почався близько трьох років тому через особливий тип вірусу А.

Пібоді закликав бути уважними і не чіпати вмираючих чи мертвих птахів, чи інших тварин. Також він наголосив, що працівники птахофабрик мають бути добре захищені.

За даними ВООЗ, з 2003 року по 25 лютого 2023 року у світі зареєстровано 873 випадки зараження людей на грип А (H5N1) у 23 країнах, померло 458 осіб.

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