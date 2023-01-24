Варіант коронавірусу Кракен в Україні

В МОЗ зазначили, що випадок був зафіксували у Сумській області. Відомо, що хвора людина не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу. Це перший задокументований випадок зараження новим підваріантом в Україні.

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Що відомо про варіант коронавірусу XBB.1.5 Кракен

XBB.1.5 – це рекомбінантний підваріант домінуючого сьогодні штаму Омікрон коронавірусу. Перші його випадки зафіксували у США, нині на його частку припадає 43% підтверджених захворювань на COVID-19 в країні.

Новий варіант зробив два еволюційних кроки замість одного, отримавши мутацію для ухилення від імунітету, а також кращу здатність зв’язуватися з клітинами людини та інфікувати їх. Експерти називають ці швидкоплинні мутації безпрецедентним.

У ВООЗ вже встигли назвати Кракен найбільш заразним варіантом COVID-19 за всю історію. Дослідження показали, варіант XBB.1.5 значно краще уникає нейтралізуючих антитіл у людей, які захищають від першого зараження. Крім того, варіант Кракен уникає нейтралізуючих антитіл після вакцинації у 17 разів ефективніше, ніж його попередник варіант BA.5.

За словами експертів, досі не встановлено, чи XBB.1.5 ускладнює перебіг захворювання. Варіант "спалахнув" лише в грудні та став домінуючим у середині січня, тому поки рано говорити наскільки він небезпечний.

Але перші висновки заспокоюють, скоріше за все, Кракен не призводить до важчого перебігу захворювання.

Чи допоможуть вакцини

Той факт, що у вас набагато більше шансів заразитися XBB.1.5, не означає, що вакцини зовсім неефективні проти нового варіанту. Щеплення проти коронавірусу не просто стимулюють ваше тіло виробляти нейтралізуючі антитіла.

Вони також навчають Т-клітини – клітини пам’яті імунної системи – розпізнавати вірус COVID, щоб організм міг ефективніше реагувати після зараження. Це найкраще допомагає уникнути важкого перебігу захворювання.

Останні дослідження показують, якщо ви ніколи не були щеплені проти коронавірусу у вас у 17 разів більший ризик госпіталізації та важкого захворювання. А якщо ви щеплені, але ще не отримали ревакцинацію, у вас у 2,5 раза більший ризик бути госпіталізованим.