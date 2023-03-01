Глава Всемирной организации здравоохранения по высоким патогенам Ричард Пибоди просит население держаться подальше от умирающих животных. Тела животных могут спровоцировать птичий грипп у человека.

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Вирус сможет передаваться от человека к человеку

Мы должны подготовиться к тому, что вирус птичьего гриппа распространится от человека к человеку.

– сказал Пибоди.

Он пояснил, что пандемию может вызвать вирус птичьего гриппа, который приобретает способность передаваться воздушно-капельным путем.

В то же время Пибоди заверил, что научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости.

Эпидемиолог подчеркнул, что новая вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы диких и домашних птиц по всему миру, началась около трех лет назад из-за особого типа вируса А.

Пибоди призвал быть внимательными и не трогать умирающих или мертвых птиц или других животных. Также он подчеркнул, что работники птицефабрик должны быть хорошо защищены.

По данным ВОЗ, с 2003 года по 25 февраля 2023 года в мире зарегистрировано 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) в 23 странах, умерло 458 человек.

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