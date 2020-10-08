У ВООЗ розповіли, що головним джерелом інфікування коронавірусом є 10-20% інфікованих. Натомість потенційну загрозу становлять місця з великим скупченням людей.

Під час трансляції ВООЗ у твіттері експертка Марія ван Керкхове повідомила, що зазвичай поширення хвороби відбувається так званими "вогнищами".

Нещодавно У ВООЗ заявили, що Україна може отримати вакцину проти COVID-19 вже у 2021 році

За її словами, особливу загрозу становлять закриті приміщення з великим скупченням людей, зокрема в'язниці та нічні клуби.

Згідно з оцінками, від 10% до 20% випадків відповідальні за 80% заражень,

– заявила Керкхове.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан повідомив, що "більшість населення все ще залишається чутливим" до коронавірусної інфекції.

Він вкотре підкреслив, що поки що немає даних про те, як довго триває імунітет у тих, хто вже переніс COVID-19.

Раніше в організації заявили, що на COVID-19 могли перехворіти 10% населення планети. Оскільки у світі проживає близько 7,6 мільярда людей, то, згідно з заявою, інфікуватися могли 760 мільйонів.

Якщо оцінка ВООЗ таки правдива, то це означає, що хворих на коронавірус по всьому світу у 20 разів більше, ніж в офіційних даних.