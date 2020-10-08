В ВОЗ рассказали, что главным источником инфицирования коронавирусом является 10-20% инфицированных. Зато потенциальную угрозу представляют места с большим скоплением людей.

Во время трансляции ВОЗ в твиттере эксперт Мария ван Керкхове сообщила, что обычно распространение болезни происходит так называемыми "очагами".

Недавно В ВОЗ заявили, что Украина может получить вакцину против COVID-19 уже в 2021 году

По ее словам, особую угрозу представляют закрытые помещения с большим скоплением людей, в том числе тюрьмы и ночные клубы.

Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений,

– заявила Керкхове.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что "большинство населения все еще остается чувствительным" к коронавирусной инфекции.

Он в очередной раз подчеркнул, что пока нет данных о том, как долго длится иммунитет у тех, кто уже перенес COVID-19.

Ранее в организации заявили, что COVID-19 могли переболеть 10% населения планеты. Поскольку в мире проживает около 7,6 миллиарда людей, то, согласно заявлению, заразиться могли 760 миллионов.

Если оценка ВОЗ таки правдивая, то это означает, что больных коронавирусом по всему миру в 20 раз больше, чем в официальных данных.