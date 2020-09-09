У ВООЗ наголосили, що оскільки для досягнення колективного імунітету потрібен час, то ефект від масової вакцинації проти коронавірусу буде помітним не раніше 2022 року.

Наукова співробітниця ВООЗ Сум’я Свамінатан заявила, що за оптимістичним сценарієм вакцина вийде на ринок у середині 2021 року, повідомляє УНН.

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Усім потенційним вакцинам проти коронавірусу, які зараз розробляються, необхідно пройти усі необхідні випробування. Також необхідний час на їх ліцензування та масове виробництво. Якщо ж під час досліджень вакцин не виникне проблем, то за оптимістичним сценарієм обмежена доставка в країни відбудеться у середині 2021 року.

Коли надійде вакцина, буде потрібен час, щоб усі або принаймні 60-70% людей знайшли імунітет, який ми називаємо колективним імунітетом, що дійсно сповільнить передачу (інфекції). Ми говоримо не про викорінення цього вірусу, а про зниження певного впливу, який він чинить зараз на суспільство, на життя. І безсумнівно, буде потрібен час до 2022 року, щоб побачити цю зміну,

– пояснила експертка.

Також вона зазначила, що ціни тестування на наявність коронавірусу знижуються. Тож цілком можливо, що скоро тести стануть доступними для всіх і більшість людей за бажанням зможуть їх зробити.

Свамінатан вважає, що це призведе до зміни стратегії в боротьбі з пандемією. Адже чим швидше діагностують хворобу, тим вищі шанси отримати ефективне лікування. Вона додала, що саме підвищення доступності та розширення тестування у світі пояснює менш високий рівень смертності серед інфікованих пацієнтів.

Зазначимо, що наразі найбільшого прогресу під час клінічних випробувань досягли шість вакцин: