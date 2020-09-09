В ВОЗ отметили, что поскольку для достижения коллективного иммунитета требуется время, то эффект от массовой вакцинации против коронавируса будет заметным не раньше 2022 года.

Научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что по оптимистическому сценарию вакцина выйдет на рынок в середине 2021 года, сообщает УНН.

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Всем потенциальным вакцинам против коронавируса, которые сейчас разрабатываются, необходимо пройти все необходимые испытания. Также необходимо время на их лицензирование и массовое производство. Если же во время исследований вакцин не возникнет проблем, то по оптимистическому сценарию ограниченная доставка в страны произойдет в середине 2021 года.

Когда вакцина поступит, потребуется время, чтобы все или по крайней мере 60-70% людей нашли иммунитет, который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу (инфекции). Мы говорим не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного влияния, которое он оказывает сейчас на общество, на жизнь. И несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту смену,

– пояснила эксперт.

Также она отметила, что цены тестирования на наличие коронавируса снижаются. Поэтому вполне возможно, что скоро тесты станут доступными для всех и большинство людей по желанию смогут их сделать.

Сваминатан считает, что это приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией. Ведь чем быстрее диагностируют болезнь, тем выше шансы получить эффективное лечение. Она добавила, что именно повышение доступности и расширение тестирования в мире объясняет менее высокий уровень смертности среди инфицированных пациентов.

Отметим, что сейчас наибольшего прогресса во время клинических испытаний достигли шесть вакцин: