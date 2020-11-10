На тлі пандемії COVID-19 Президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація". Все для того, аби покращити імунітет та стан здоров'я кожного українця.

Зеленський запропонував створити програму "Здорова нація", це рішення підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Представники Офісу Президента та Кабміну найближчим часом повинні напрацювати план розробки, повідомляє пресслужба ОП.

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У чому суть програми "Здорова нація"

Програма міститиме практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики різних хвороб та подолання їхніх наслідків. Адже люди, які правильно харчуються і регулярно займаються спортом, мають сильніший імунітет та менший ризик виникнення різноманітних захворювань. Окрім цього, вони й легше переносять COVID-19. Відтак, акцент потрібно робити не лише на лікуванні, а й на профілактиці.

Тож президент запропонував надавати мешканцям України інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень та тренувань, а також про "Кошик здоров'я" – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19. На його думку, вони могли б передавати громадянам свій досвід боротьби з хворобою та влучно надавати конкретні рекомендації.