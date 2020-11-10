Люди, які регулярно їдять червоний гострий перець, довше живуть і рідше помирають від хвороб серця. Вчені не можуть сказати, які механізми ховаються за цим феноменом.

Щоб проаналізувати вплив червоного перцю на здоров'я, автори вивчили понад 4700 досліджень, присвячених цьому питанню. В аналіз увійшли дані про 570 тисяч осіб, пише Medical Xpress.

Також на тему: Як мають харчуватися хворі на коронавірус: поради ВООЗ

Користь червоного перцю

Вчені виявили, що в порівнянні з людьми, які рідко або ніколи не їдять червоний гострий перець, у тих, хто їсть його регулярно:

смертність від серцево-судинних хвороб нижче на 26%;

смертність від раку нижче на 23%;

смертність від усіх причин нижче на 25%.

Конкретні механізми, які можуть пояснити наші результати, наразі невідомі. Тому неможливо достовірно сказати, що червоний перець продовжує життя і знижує ризик смерті. Потрібно більше дані рандомізованих контрольованих досліджень, щоб підтвердити ці попередні дані.

Попередні дослідження користі перцю

Діючою речовиною червоного перцю вважається капсаїцин. Раніше було відомо, що він здатний покращувати роботу серцево-судинної системи та обмін речовин. Відомі і його захисні властивості від атеросклерозу.

Передбачається, що у капсаїцину є протиракова активність. Водночас існують побоювання, що ця речовина у великих дозах може збільшувати ризик розвитку раку шлунка.