Люди, которые регулярно едят красный острый перец, дольше живут и реже умирают от болезней сердца. Ученые не могут сказать, какие механизмы скрываются за этим феноменом.

Чтобы проанализировать влияние красного перца на здоровье, авторы изучили более 4700 исследований, посвященных этому вопросу. В анализ вошли данные о 570 тысячах человек, пишет Medical Xpress.

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Польза красного перца

Ученые обнаружили, что по сравнению с людьми, которые редко или никогда не едят красный острый перец, и у тех, кто ест его регулярно:

смертность от сердечно-сосудистых болезней ниже на 26%;

смертность от рака ниже на 23%;

смертность от всех причин ниже на 25%.

Конкретные механизмы, которые могут объяснить наши результаты, пока неизвестны. Поэтому невозможно достоверно сказать, что красный перец продлевает жизнь и снижает риск смерти. Для подтверждения этих предварительных данных требуется больше данных рандомизированных контролируемых исследований.

Предварительные исследования пользы перца

Действующим веществом красного перца считается капсаицин. Ранее было известно, что он способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Известны и его защитные свойства от атеросклероза.

Предполагается, что у капсаицина имеется противораковая активность. В то же время существуют опасения, что это вещество в больших дозах может увеличивать риск развития рака желудка.