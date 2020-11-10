На фоне пандемии COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация". Все для того, чтобы улучшить иммунитет и состояние здоровья каждого украинца.

Зеленский предложил создать программу "Здоровая нация", это решение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Представители Офиса Президента и Кабмина в ближайшее время должны наработать план разработки, сообщает пресс-служба ОП.

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В чем суть программы "Здоровая нация"

Программа будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике различных болезней и преодолению их последствий. Ведь люди, которые правильно питаются и регулярно занимаются спортом, имеют более сильный иммунитет и меньший риск возникновения различных заболеваний. Кроме этого, они легче переносят COVID-19. Следовательно, акцент нужно делать не только на лечении, но и профилактике.

Поэтому президент предложил предоставлять жителям Украины информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "корзине здоровья" – перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное.

Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил включить в программы спортсменов, которые переболели COVID-19. По его мнению, они могли бы передавать гражданам свой опыт борьбы с болезнью и точно предоставлять конкретные рекомендации.