Не лише алкоголь може змусити людину раптово втратити керування, перевищити швидкість або не помітити перешкоду: майже кожна п'ята ДТП трапляється з вини втомлених водіїв.

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Нове дослідження водіння

Щоб зрозуміти, наскільки брак сну впливає на навички водія, дослідники з Університету Центрального Квінсленду (Австралія) об'єднали дані 61 незалежного дослідження. Вони підрахували, що водії, які спали чотири – п'ять годин протягом останньої доби, потрапляли в аварію вдвічі частіше, ніж ті, хто спав достатньо. Показово, що настільки ж підвищувала ризик ДТП у водіїв з концентрацією алкоголю 0,05 проміле в крові. Якщо ж сон тривав ще менше, ризик потрапити в аварію міг зрости у 15 разів.

Таким чином, підкреслюють дослідники, якщо закон забороняє сідати за кермо нетверезим, аналогічні вимоги мають бути до автомобілістів, які не виспалися. На жаль, поки що немає достатньо точного тесту, який міг би оцінити ступінь втоми водія: ні подих, ні склад крові нічого не скажуть про те, скільки годин людина спала за останню добу.

Заборона водіння невиспаним водіям

Проте в деяких місцях закони, що обмежують водіння невиспаним водіям, вже діють: наприклад, в американському штаті Нью-Джерсі водіям заборонили сідати за кермо в сонному стані, і якщо під час слідства з'ясується, що водій, який став винуватцем аварії, перед цим довго не спав, йому можуть звинуватити в ненавмисному вбивстві. Також ефективно можуть спрацювати широке висвітлення подібних ДТП у ЗМІ, пояснення та розробка простих рекомендацій щодо визначення ступеня втоми водія.

Тобто потрібно ще чимало роботи, щоб на законодавчому рівні визнати сонливість фактором ризику для водіїв. Але почати варто хоча б з усвідомлення кожної людини того, що після 4 годин сну за кермо краще не сідати.