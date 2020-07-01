Мозок оперує десятками тисяч слів. Вчені звернули увагу, що деякі з них запам'ятовуються набагато краще за інших, і спробували знайти цьому пояснення.

Автори експерименту досліджували нейронну активність пацієнтів з епілепсією, пише Nature Human Behaviour.

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Піддослідним показували пари слів, наприклад, "рука-яблуко", а через деякий час демонстрували одне з них і просили згадати друге. Виявилося, що є ряд слів, які більшості учасників вдавалося згадати краще або гірше за все, і це не було пов'язано з з'єднанням в пари. Цікаво, що рідкісні слова запам'ятовувалися краще, ніж ті, які вживаються в повсякденному житті.

Пізніше в схожому експерименті в онлайн-форматі взяло участь майже 3000 добровольців. Результат виявився однаковим. Дослідники спробували пояснити це за допомогою моделі пошуку асоціативної пам'яті, яка нагадує схему понять з деякими найбільш прохідними "вузлами".

Пам'ять працює як пошукова система

Вчені створили програму, щоб припустити, які слова будуть краще запам'ятовуватися. Вона ґрунтувалася на корпусі даних книг, новин і статей Вікіпедії.

Виявилося, що найбільш запам'ятовуються слова не з'являються в текстах частіше, а абстрактні поняття не обов'язково важкі для запам'ятовування. Зате слова, семантично схожі або пов'язані зі значеннями інших слів, запам'ятовуються набагато легше. Випробовувані вгадували їх з більшою ймовірністю.

Ці слова є свого роду центрами трафіку в нейронних мережах – так само, як в пошукових системах, які підказують нам потрібне слово, коли ми тільки починаємо вводити запит.