Мозг оперирует десятками тысяч слов. Ученые обратили внимание, что некоторые из них запоминаются гораздо лучше других, и попытались найти этому объяснение.

Авторы эксперимента исследовали нейронную активность пациентов с эпилепсией, пишет Nature Human Behaviour.

Также по теме: Как улучшить работу мозга: советы врача

Испытуемым показывали пары слов, например, "рука-яблоко", а через некоторое время демонстрировали одно из них и просили вспомнить второе. Оказалось, что есть ряд слов, которые большинству участников удавалось вспомнить лучше или хуже всего, и это не было связано с соединением в пары. Интересно, что редкие слова запоминались лучше, чем те, которые используются в повседневной жизни.

Позже в похожем эксперименте в онлайн-формате приняло участие почти 3 тысячи добровольцев. Результат оказался одинаковым. Исследователи попытались объяснить это с помощью модели поиска ассоциативной памяти, которая напоминает схему понятий с некоторыми наиболее проходными "узлами".

Память работает как поисковая система

Ученые создали программу, чтобы предположить, какие слова будут лучше запоминаться. Она основывалась на корпусе данных книг, новостей и статей Википедии.

Оказалось, что наиболее запоминаются слова, которые не появляются в текстах чаще, а абстрактные понятия не обязательно тяжелые для запоминания. Зато слова, семантически сходные или связанные со значениями других слов, запоминаются гораздо легче. Испытуемые угадывали их с большей вероятностью.

Эти слова являются своего рода центрами трафика в нейронных сетях – так же, как в поисковых системах, подсказывают нам нужно слово, когда мы только начинаем вводить запрос.