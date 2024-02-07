Ознаки хвороб крові

Захворювання крові можуть виявлятися по-різному. Тобто немає певних ознак, які б точно сказали, що людина має хворобу крові і їй потрібно звернутися до лікаря-гематолога.

Також на теми До 2050 року кількість онкохворих стрімко зросте: у ВООЗ назвали найвразливіші категорії

Здати кров слід, якщо ви помітили у себе:

слабкість, млявість та втома;

зниження маси тіла більш як на 10% за останні пів року;

нічну пітливість;

підвищення температури, коли ви нічим не хворієте;

збільшення лімфатичних вузлів.

Також запідозрити захворювання крові можна, якщо з'явилася підвищена кровоточивість: часто йде кров із носа або, наприклад, менструації стали сильнішими.

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз крові (ЗАК) показує співвідношення плазми та формених елементів крові, до яких відносять еритроцити, тромбоцити та лейкоцити. За допомогою нього також вимірюється кількість цих клітин та їхні розміри.

ЗАК рекомендується здавати один раз на рік, щоб контролювати перебіг хронічних захворювань крові. З гострими так не вийде. Зміни у загальному аналізі крові умовно можна поділити на два типи: збільшення кількості певних клітин або зворотний стан, коли клітин мало.

Лейкоцити – це велика група, що складається з декількох типів клітин, кожні з яких виконують певні функції. Наприклад, нейтрофіли борються з бактеріальними інфекціями, лімфоцити – з вірусними, а еозинофіли та базофіли відповідають за алергічні реакції організму.

Коли аналізується скільки саме різних видів лейкоцитів міститься в крові, це називається лейкоцитарною формулою. При правильній оцінці лейкоцитарної формули в рамках загального аналізу крові іноді можна одразу поставити діагноз або вибрати подальший план обстеження.

Біохімічний аналіз крові

За біохімічним аналізом крові можна оцінити багато показників. Найбільш поширені види досліджень – визначення рівня заліза, вітамінів В9 та В12. Ці значення допоможуть у діагностиці анемій, які можуть розвинутись у вегетаріанців та веганів.

Ще гематологу може бути важливо дізнатися рівень білірубіну та його фракцій для діагностики гемолітичних анемій та показники загального білка при підозрі на захворювання, що супроводжуються його підвищенням. Інші аналізи призначаються фахівцем за показаннями.

Коагулограма

За допомогою коагулограми гематологи оцінюють здатність крові до зсідання. Цей механізм називається гемостазом, який, з одного боку, сприяє утворенню тромбу та перешкоджає витіканню крові з рани при пошкодженні судини, а з іншого – підтримує кров у рідкому стані. Процес зсідання крові регулюється цілим рядом "факторів зсідання крові": 13 факторів контролюють стан плазми, а ще 22 – роботу тромбоцитів.

Найчастіше коагулограма виконується необґрунтовано. Вона необхідна тільки в тих випадках, коли людина вже має прояви підвищеного згортання або кровотечі. Якщо робити такий аналіз "про всяк випадок", то є можливість отримати спірний результат і розпочати лікування, яке й не потрібно.

Оцінка гемолізу

Гемоліз виникає в організмі з різних причин, наприклад, через переливання невірної групи донорської крові або отруєння токсинами та отрутами, і навіть при впливі на організм низьких температур.

Зрозуміти, що у людини гемоліз, можна просто подивившись на нього: жовте забарвлення шкіри, очей і ротової порожнини. Для оцінки гемолізу необхідно здати загальний аналіз крові з визначенням рівня молодих форм еритроцитів та біохімічний аналіз крові.

За ним лікар оцінює рівень білірубіну, печінкових ферментів та лактатдегідрогенази – ферменту, що бере участь в обміні вуглеводів. Чи потрібно людині здати якісь додаткові аналізи, вирішує лікар, який оцінюватиме всю клінічну ситуацію загалом.

Мієлограма

Клітини крові утворюються в кістковому мозку, тому гематологи досліджують його за підозри на хворобу крові.

Отримати кістковий мозок можна двома способами:

за допомогою аспіраційної біопсії, коли досліджують рідку частину кісткового мозку;

трепанобіопсії, коли лікарі забирають шматочок кісткового мозку.

У першому випадку проводиться забір рідкої частини кісткового мозку: вивчається скільки клітин різного виду міститься в кістковому мозку і чи є там патологічні клітини. Результат такого аналізу називається мієлограмою.

За допомогою трепанобіопсії береться повноцінний фрагмент кісткового мозку, а не лише його рідка частина. Після цього виконується комплексне обстеження – гістологічне дослідження. Оцінюється як те, скільки всього є клітин у цьому фрагменті кісткового мозку, а й інші чинники, наприклад розташування різних клітин.

За допомогою мієлограми гематологи роблять висновки про роботу кісткового мозку, співвідношення паростків кровотворення по відношенню один до одного, звуження або, навпаки, розширення відділів гемопоезу, а також наявність або відсутність патологічних клітин. Для діагностики та моніторингу деяких захворювань можна обмежитися лише цим видом дослідження.