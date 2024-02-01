Зазначають, якщо темпи кількості нових випадків будуть такими ж, як зараз, до 2050 року у світі буде понад 35 мільйонів нових випадків онкології.

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Це на 77% більше, ніж у 2022 році, а кількість смертей майже подвоїться з 2012 року до понад 18 мільйонів.

Найбільше випадків прогнозують у країнах з низьким рівнем доходу.

"Країни, де найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний удар", – йдеться в заяві ВООЗ.

Найчастіші види раку і смертність

Згідно з даними глобальної обсерваторії раку IARC, рак легенів діагностують у світі найчастіше, на нього припадає 12,4% нових випадків і 18,7% смертей.

Рак молочної залози у жінок є другим у цьому списку. Водночас попри те, що на нього припадає 11,6% випадків, він є причиною менш як 7% смертей.

Інші причини смерті припадають на хворих із раком печінки та шлунка.

Як рівень життя впливає на статистику

Аби зрозуміти вплив нерівності на статистику семртності і захворюваності на рак, достатньо проаналізували випадки захворювань на рак молочної залози.

"Жінки в країнах з низьким рівнем доходу мають на 50% менше шансів діагностувати недугу, ніж жінки в країнах з високим рівнем доходу", – ідеться в огляді.

Зауважте! У кожної 12 жінки в країнах з високим рівнем доходу упродовж життя діагностують рак молочної залози, а кожна 71 жінка помре від нього. У бідніших країнах лише в одної з 27 жінок діагностується рак протягом життя, але одна з 48 помирає від цієї хвороби.

Ба більше, попри те, що у наш час раку шийки матки можна запобігти, він є 8 за поширеністю раком у світі та 9 у списку причин смерті від раку. Це найпоширеніший рак у жінок у 25 країнах, переважна більшість яких в Африці.