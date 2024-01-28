Результати дослідження опублікували в International Journal of Cancer. Дослідницька група наголосила, що їх аналіз крові може допомогти швидше діагностувати навіть найнебезпечніші форми раку мозку.

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Це дуже важливе відкриття, якщо враховувати, що щороку рак мозку вражає сотні тисяч людей у ​​всьому світі.

"Оскільки пухлини головного мозку зачасту складно діагностувати, вони вбивають більше онкохворих, ніж будь-який інший вид раку", – повідомляють у статті.

Представляючи новий тест крові учені зазначили, що недорога біопсія може допомогти діагностувати захворювання уже на ранньому етапі.

Що відомо про новий аналіз на рак

Аналіз TriNetra-Glio передбачає ізоляцію гліальних клітин, які "вирвалися" з пухлини та циркулюють у крові. Під час лабораторного аналізу виділені клітини фарбують і проводять їхню ідентифікацію під мікроскопом.

Учені Центру передового дослідження пухлин головного мозку повідомили, що цей тест може точно діагностувати низку пухлин головного мозку, зокрема гліобластому – найпоширеніший тип ураження мозку. Також аналіз ефективний у діагностиці астроцитом та олігодендрогліом.

Команда характеризує тест, який такий, що має "високу аналітичну чутливість, специфічність і точність".

Переваги нового методу

Перевагою цього аналізу також є його неінвазивність і доступність, адже він не є дороговартісним.

"Наш метод раннього виявлення пухлин головного мозку може допомогти людям, яким не можна провести біопсію мозку чи хірургічну резекцію пухлини через її розташування", – додали дослідники.

Очільниця Центру, доктор Нелофер Саєд вважає, що завдяки новій технології діагностика недоступних пухлин стане можливою.

Враховуючи ефективність аналізу, учені вже запланували наступні етапи дослідження, аби підтвердити результати їх розробки. Якщо ж наступні дослідження будуть такими ж успішними, тест буде доступним для лікарів та пацієнтів уже через 2 роки.