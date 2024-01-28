Результаты исследования опубликовали в International Journal of Cancer. Исследовательская группа подчеркнула, что их анализ крови может помочь быстрее диагностировать даже самые опасные формы рака мозга.

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Это очень важное открытие, если учитывать, что ежегодно рак мозга поражает сотни тысяч людей во всем мире.

"Поскольку опухоли головного мозга часто сложно диагностировать, они убивают больше онкобольных, чем любой другой вид рака",– сообщают в статье.

Представляя новый тест крови ученые отметили, что недорогая биопсия может помочь диагностировать заболевание уже на раннем этапе.

Что известно о новом анализе на рак

Анализ TriNetra-Glio предусматривает изоляцию глиальных клеток, которые вырвались из опухоли и циркулируют в крови. Во время лабораторного анализа выделенные клетки окрашивают и производят их идентификацию под микроскопом.

Ученые Центра передового исследования опухолей головного мозга сообщили, что этот тест может точно диагностировать ряд опухолей головного мозга., в частности глиобластому– самый распространенный тип поражения мозга. Также анализ эффективен в диагностике астроцитом и олигодендроглиом.

Команда характеризует тест, какой такой, что имеет "высокую аналитическую чувствительность, специфичность и точность.

Преимущества нового метода

Преимуществом этого анализа также его неинвазивность и доступность, ведь он не является дорогостоящим.

"Наш метод раннего выявления опухолей головного мозга может помочь людям, которым нельзя провести биопсию мозга или хирургическую резекцию опухоли из-за ее расположения",– добавили исследователи.

Глава Центра, доктор Нелофер Саед считает, что благодаря новой технологии диагностика недоступных опухолей станет возможной.

Учитывая эффективность анализа, ученые уже запланировали следующие этапы исследования, чтобы подтвердить результаты их разработки. Если же следующие исследования будут столь же успешными, тест будет доступен для врачей и пациентов уже через 2 года.