Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Cancer Research Communications в начале месяца. Ученые привлекли к экспериментам мышей, которым имплантировали клетки нейробластомы человека.

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Как установили эффективность вируса против рака

После инъекции вируса Зика опухоли у мышей подвергались почти полному разрушению, а животные продемонстрировали высокую выживаемость.

Эффективность лечения составляла от 80 до 90%, при этом однократная инъекция приводила к полному исчезновению опухолей без проявления рецидивов или симптомов.

Вирус Зика – что это? Вирус Зика вызывает острое инфекционное заболевание. Относят болезнь к арбовирусным. Течет относительно доброкачественно, с непродолжительной лихорадкой без внятной интоксикации, сыпью.

Почему именно вирус Зика

Вирус Зика замедляет рост мозга у плода, Развивающееся действие влияет на незрелые нервные клетки. Собственно, это и натолкнуло ученых на изучение возможности использования вируса для борьбы с нейрообластомой.

Справка. Нейробластома – это вид рака, развивающийся из незрелых нервных клеток. Это одно из самых распространенных раковых заболеваний у новорожденных. Существующие методы лечения имеют достаточно ограниченную эффективность и, что главное, имеют серьезные побочные эффекты на организм ребенка.

Детали исследования

В рамках эксперимента ученые взяли клетки нейробластомы высокого риска у пациентов и имплантировали их у мышей, у которых в результате этих действий развились опухоли. Далее учёные ввели в эти опухоли немодифицированный вирус Зика, и неожиданно увидели, что это привело к последовательному уничтожению опухолей. Более того, эффект произошел без дальнейших рецидивов.

Почему это хорошие новости

Как известно, большинство случаев заболеваний, вызванных вирусом Зика, протекают легко или вообще бессимптомно. Кроме того, у мышей, подвергшихся лечению, не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

Так что потенциально это перспективное лечение для людей. В то же время, как отметили ученые, нужно больше предварительных данных, прежде чем начать эксперименты с участием людей.

Исследование также выявило, что нейробластомы, экспрессирующие белок CD24, становились особенно уязвимыми для воздействия вируса Зика, открывая перспективу для применение этого метода в лечении разных видов рака.

И если успехи на последующих этапах исследования подтвердятся, это открытие поможет создать фактически новую главу в лечении рака.