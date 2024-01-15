Такие иммунные клетки называются врожденными лимфоидными клетками типа 2 типа человека (ILC2). Ученые утверждают, что их можно производить вне тела и применяться в большем количестве, чтобы преодолеть защитные силы опухоли и уничтожить злокачественные клетки.

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Новый способ лечения рака

Команда City of Hope определила клетки ILC2 человека как нового члена клеточной семьи, способного непосредственно убивать все типы рака, включая рак крови и твердые опухоли.

– сказал автор исследования Цзяньхуа Ю.

Он отметил, что в будущем эти клетки можно было бы изготовить, заморозить, а затем ввести пациентам. В отличие от терапии на основе Т-клеток, требующих использования собственных клеток пациента из-за их специфических характеристик, ILC2 можно получить от доноров.

Чтобы проверить ILC2 человека, команда ученых сначала выделила клетки из образца крови. Затем они разработали новую платформу, которая через четыре недели может размножить ILC2, собранные из тела в 2000 раз.

Клетки, уничтожающие рак

Далее они ввели эти внешне расширенные ILC2 мышам, которым развили острый миелоидный лейкоз человека или твердые опухоли, включая рак поджелудочной железы, рак легких и глиобластому. Результаты показали, что эта популяция ILC2 может уничтожить эти опухоли с помощью ранее неизвестного механизма уничтожения рака.

Одно убедительное и прямое доказательство появилось, когда мы поместили одну ILC2 и одну опухолевую клетку непосредственно вместе и обнаружили, что опухолевая клетка умерла, но клетка ILC2 выжила. Это доказывает, что ILC2 непосредственно убили раковую клетку при отсутствии какой-либо другой клетки,

– объяснил Ю.

Он отметил, что ILC2 не обязательно должны поступать из собственных клеток больного раком, а это значит, что в будущем может быть возможность сбора и замораживания ILC2 от здоровых доноров для лечения больных.