Иногда мифы возникают из народных идей и наблюдений. В недавнем прошлом ситуация с лечением онкологических заболеваний была гораздо хуже – не было действительно эффективных методик. Отчаяние побуждало людей придумывать свои способы.

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Кроме того, научный мир постоянно тестирует новые способы лечения и профилактики. Иногда общественность узнает о них раньше, чем методика будет опровергнута или исследована до конца.

Не стоит винить людей за доверчивость. Канцерофобия, или страх онкологического заболевания – распространенное состояние. Следование идеям, опровергнутым или не подтвердившим наука, – попытка обуздать свой страх, получить контроль над жизнью.

Миф №1. Отказ от мяса

Скажем сразу: на данный момент нет данных, говорящих о том, что какая-то форма пищевого поведения лечит онкологию. Миф о том, что отказ от мяса лечит онкологию, распространен, но научного подтверждения у него нет.

У людей, в рационе которых красное мясо, выше риск колоректального рака. Однако отказ от мяса среди людей, у которых это заболевание уже диагностировано, не снижает риска рецидива или смертности от заболевания.

Миф №2. Сахар кормит опухоль

Нет подтверждения тому, что отказ от добавленного сахара снижает риск развития онкологического заболевания или повышает шансы на выздоровление, если диагноз уже установлен.

Глюкоза необходима для питания всем клеткам организма – из нее они получают энергию. Энергия необходима даже для разделения. Опухолевые клеточки скоро делятся. Отсюда родилась идея: отказ от сахара избавит опухолевые клетки от источника питания, и они погибнут. К сожалению, не все так просто.

Продукты с высоким содержанием углеводов являются важным источником глюкозы. Отказ от углеводов в питании может нанести вред здоровью – избавить организм от клетчатки и важных микроэлементов.

Миф №3. Голодание лечит онкологию

Еще раз: ничто не лечит онкологию, кроме официальных методик лечения, признанных мировым медицинским и научным сообществом. В настоящее время нет убедительных доказательств того, что голодание повышает эффективность лечения. Кроме этого, такой режим вызывает много побочных эффектов: головные боли, чувство голода, слабость, тошноту, головокружение и снижение массы тела.

Миф №4. Народные методы

Главная польза, которую могут нести альтернативные способы лечения – улучшение эмоционального состояния. Вера в выздоровление играет немаловажную роль в этом процессе. У кого она появляется, если использовать альтернативные методики помощи.

Современное лечение онкологии основывается не на догадках и надеждах на лучшее. Да, онкологическое заболевание не всегда удается победить, но выздоровление – это не иллюзорная идея. В последние десятилетия медицина достигла огромного прогресса в лечении. Люди поправляются, и это совсем не редкость.

Если располагать информацией, становится понятно, что научные достижения в лечении онкологии могут внушить гораздо более крепкую веру в выздоровление, чем доверие к народным методикам. Отказ от доказательных методов в пользу альтернативных влечет лишь негативные последствия, в том числе смерть по болезни.

Не следует употреблять различные травы и их производные вместе с химиотерапевтическим лечением – некоторые компоненты растений могут взаимодействовать с препаратами.

Миф №5. БАДы лечат онкологию

Прием добавок вместо лечения с точки зрения науки равен отсутствию лечения, не стоит прибегать к таким экспериментам. Некоторые БАДы могут вступать во взаимодействие с препаратами, используемыми для лечения. Добавки антиоксидантов, например витаминов А, С, Е, могут снизить эффективность лечения.